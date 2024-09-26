Політика

Команда Зеленського насправді планувала зустріч президента з Трампом, – Time
26 Вересня 2024 20:16
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зеленський, трамп
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Команди президента Володимира Зеленського та кандидата на посаду президента США Дональда Трампа насправді обговорювали ідею зустрічі політиків.

Про це пише Time з посиланням на джерела.

Спочатку обговорювалась можлива зустрічу у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, що у Флориді. Але українці відкинули таку можливість, оскільки це могли б розцінити як підтримку передвиборчої кампанії американського політика.

Замість цього українські представники попросили Трампа зустрітися на нейтральній території – наприклад, на знімальному майданчику американського телеканалу для спільного інтерв’ю.

Як заявив один з українських чиновників, цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський прилетів у США. А втім, візит президента на оборонний завод у Пенсильванії, здається, змінив тон цих обговорень.

Трамп “образився” на те, що Зеленський насамперед вирушив у Скрентон, після цього “риторика Трампа змінилася, і він почав знущатися із Зеленського на своїх передвиборчих мітингах”.


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