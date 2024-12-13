Політика

Команда Трампа веде переговори з адміністрацією Байдена та українськими посадовцями щодо припинення війни – NBC
13 Грудня 2024 21:31
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війна, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Радники обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки обговорюють із представниками адміністрації чинного президента Джо Байдена та українськими посадовцями можливі шляхи завершення війни в Україні. 

Про це пише NBC із посиланням на власні джерела.

За даними видання, радники Трампа та його кандидати до уряду ще не представили офіційного мирного плану Києву. Однак радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван вже провів кілька розмов зі своїм потенційним наступником Майком Волтцом. Співрозмовники підкреслили, що конкретні стратегії щодо припинення вогню або мирного врегулювання ще не обговорювались.

“Трамп серйозно налаштований досягти припинення вогню з першого дня президентства”, — заявив один із джерел.

Попри відсутність офіційних планів, останні контакти між радниками Трампа, українським президентом Володимиром Зеленським та посередником у переговорах Емманюелем Макроном у Парижі були “конструктивними”, зазначають джерела.

Аналітики раніше побоювалися, що Трамп сприйматиме Україну як основний бар’єр для припинення війни. Однак два джерела підкреслили, що республіканець вважає головною перешкодою дії російського президента Володимира Путіна, а не Київ.

“Трамп розуміє, що українці не є перепоною для миру”, — додав співрозмовник.


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