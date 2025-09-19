Колишньому топпосадовцю ДФС повідомили нову підозру через збитки бюджету у 108 млн гривень

Повідомлено нову підозру у зловживанні службовим становищем колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби. Дії підозрюваного призвели до збитків державному бюджету на суму 108 млн гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, внаслідок дій експосадовця ДФС з держави стягнуто пеню у розмірі 108 млн гривень за не вчасно повернутий підприємству податок на додану вартість. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що підозрюваний, на той час обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС України, дав вказівку підлеглим підготувати лист до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.

“Такі дії мотивувалися необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ. Після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС України щодо цього підприємства не проводив”, – зазначили в прокуратурі.

Внаслідок цього підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень, квітень 2015 року. Відтак воно звернулося до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період часу з травня 2015 по березень 2021 року на суму у майже 108 млн гривень. Таким чином державному бюджету України причинено збитки на цю суму.

Нагадаємо, раніше цьому ж експосадовцю ДФС було повідомлено про підозру в організації роботи конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

6 вересня 2025 року до експодатківця судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Наразі він під вартою, заставу не внесено.