Кримінал

Колишньому генералу СБУ Наумову оголосили підозру 
21 Червня 2024 11:54
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генпрокурор, дбр, сбу
Фото: СБУ

Ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову повідомили про підозру в організації підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, ДБР.

7 червня 2022 року Наумов намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт на автівці BMW X6 PMV, яка формально начебто належить його дружині. Під час проходження митного контролю у нього виявили майже 593 тис євро, понад 120 тисяч доларів США та два смарагди, які він приховував. Сербські правоохоронці затримали ексчиновника.

Слідством встановлено, що все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства “Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль” та у Службі безпеки України.

Однак, щоб створити у сербських правоохоронних та судових органів хибне уявлення щодо законності походження коштів та майна, експосадовець організував виготовлення підроблених офіційних документів. Йдеться про договір позики – поворотної фінансової допомоги, начебто укладений між його батьком та третьою особою, а також акт надання коштів до цього договору.

Після отримання від спільників пакету підроблених документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду у місті Ніш Республіки Сербія.

Зазначається, що у взаємодії з сербськими правоохоронними органами в рамках міжнародно-правового співробітництва слідчі ДБР та прокурори Офісу генпрокурора довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду.


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