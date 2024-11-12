Кримінал

Колишньому директору КП “Київський метрополітен” оголосили підозру 
12 Листопада 2024 15:40
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генпрокурор
Віктор Брагінський / Фото з відкритих джерел

Колишньому директору КП “Київський метрополітен” Віктору Брагінському оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до підтоплень на ділянці між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, екскерівник не здійснив належної оцінки ризиків надзвичайних ситуацій у метрополітені Києва та не забезпечив відповідний контроль за станом конструкцій на певних ділянках лінії. Зокрема, він не організував комісію для проведення спеціальних обстежень метро, що призвело до руйнування конструкцій тунелів.

Внаслідок цих недоліків між станціями “Деміївська” та “Либідська” утворилися тріщини, почала просочуватися вода, і було порушено гідроізоляцію. Через ці проблеми 8 грудня 2023 року міська влада була змушена призупинити рух на частині лінії.

Експертиза показала, що стан експлуатації тунелів не відповідає будівельним нормам, а збитки через недбалість посадовця від грудня 2023 до березня 2024 року сягнули понад 138 мільйонів гривень. Також підприємство втратило майже 26 мільйонів гривень через закриття ділянки метро.

Наразі тривають заходи для визначення місцезнаходження підозрюваного.


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