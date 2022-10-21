Кримінал

Колишнього радника Трампа засудили до чотирьох місяців за неповагу до Конгресу

21 Жовтня 2022 21:05
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трамп

У п’ятницю суд призначив Стіву Беннону, колишньому раднику колишнього президента США Дональда Трампа, чотири місяці ув’язнення за відмову співпрацювати з законодавцями, які розслідували минулорічний напад на Капітолій США.

Як повідомляє Reuters, у липні Беннона визнали винним за двома пунктами звинувачення в неповазі до Конгресу – за те, що він не надав документи або свідчення комітету Палати представників, який розслідував напад 6 січня 2021 року. Прокурори вимагали шестимісячного ув’язнення, тоді як адвокати Беннона просили умовного терміну.

Окружний суддя США Карл Ніколс також присудив Беннону, ключовому раднику президентської кампанії республіканця Трампа 2016 року, сплатити штраф у розмірі 6500 доларів. Суддя дозволив Беннону відкласти відбування покарання, поки він оскаржить вирок.

Прокурор Дж.П.Куні на слуханнях у п’ятницю заявив, що Беннон вирішив “тиснути на Конгрес”. Він “не вище закону, і саме це робить цю справу важливою”, – сказав Куні.


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