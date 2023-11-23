Кримінал

Колишнього очільника Держспецзв’язку взяли під варту 

23 Листопада 2023 10:17
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сап, держспецзвя'язок

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя. 

Про це повідомляє пресслужба САП. 

Щиголь також може внести заставу – 25 мільйонів гривень.Розмір застави прокурори аргументували тим, що дохід Щиголя за останні роки становив 4,5 млн грн. 

До того ж під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили 82 тис євро та 72 тис дол готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з 1,5 млн дол на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.

За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно 1 201 928 дол, і 6,9 біткоїна (265 тис дол).


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