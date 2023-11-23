Колишнього очільника Держспецзв’язку взяли під варту 

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Щиголь також може внести заставу – 25 мільйонів гривень.Розмір застави прокурори аргументували тим, що дохід Щиголя за останні роки становив 4,5 млн грн.

До того ж під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили 82 тис євро та 72 тис дол готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з 1,5 млн дол на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.

За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно 1 201 928 дол, і 6,9 біткоїна (265 тис дол).