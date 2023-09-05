Суспільство

Колишнього нардепа Рабіновича оголосили в розшук

5 Вересня 2023 16:35
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дбр

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього нардепа від забороненої політичної партії “ОПЗЖ” Вадима Рабіновича.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У базі відомства зазначено, що Рабінович є “особою, яка переховується від органів досудового розслідування”. Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року. Проте, де саме експарламентар зник — не відомо.

26 липня правоохоронці оголосили Рабіновичу підозру в держзраді. Радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону розповіла, що Україна знає про те, що колишній народний депутат перебуває на території Ізраїля.

Печерський районний суд Києва 1 серпня обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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