Колишнього начальника “міліції ЛНР” підірвали у власному авто

В окупованому Луганську підірвали автомобіль терориста колишнього начальника “Народної міліції ЛНР” Михайла Філіпоненка. Він помер на місці.

Про це повідомляє прокремлівське видання “РИА Новости“

Філіпоненко раніше очолював “Народну міліцію ЛНР”, а потім став так званим “депутатом Народної ради ЛНР”.

8 листопада стало відомо, що він загинув в окупованому Луганську. В його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння.

Очевидці повідомляють, що водії, які проїжджали повз, після вибуху намагалися надати допомогу Філіпоненку, але він помер на місці.

Окупанта уже намагались ліквідувати у лютому 2022 року. Тоді його машину теж підірвали, але він вижив.