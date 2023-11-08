Суспільство

Колишнього начальника “міліції ЛНР” підірвали у власному авто

8 Листопада 2023 11:03
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В окупованому Луганську підірвали автомобіль терориста колишнього начальника “Народної міліції ЛНР” Михайла Філіпоненка. Він помер на місці.

Про це повідомляє прокремлівське видання “РИА Новости

Філіпоненко раніше очолював “Народну міліцію ЛНР”, а потім став так званим “депутатом Народної ради ЛНР”.

8 листопада стало відомо, що він загинув в окупованому Луганську. В його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння.

Очевидці повідомляють, що водії, які проїжджали повз, після вибуху намагалися надати допомогу Філіпоненку, але він помер на місці.

Окупанта уже намагались ліквідувати у лютому 2022 року. Тоді його машину теж підірвали, але він вижив.


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