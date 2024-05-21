Кримінал

Колишнього мера Балаклії судитимуть за держзраду

21 Травня 2024 16:53
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прокуратура
Екс-мер Балаклії Іван Столбовий / Фото з відкритих джерел

Справу колишнього мера Балаклії Івана Столбового передали до суду, йому загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного ексчиновника за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з перших днів окупації м. Балаклія діючий на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та “фактично здав їм населений пункт”.  

“Наприкінці березня 2022 року разом з представниками ЗС РФ він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до держави-агресора в цілому”, – повідомляють в прокуратурі.

Колишній український чиновник переховується від правосуддя на території РФ, його оголошено в розшук.

Обвинуваченого судитимуть заочно в Балаклійському районному суді Харківської області. За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.


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