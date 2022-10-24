Колишнього голову Нацбанка оголошено в розшук

НАБУ розшукує трьох посадовців АБ «Укргазбанк», причетних до розкрадання понад 200 млн грн, повідомляє Бюро у Facebook.

Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного з заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

“Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук” – йдеться у повідомленні НАБУ.

На фото, які розміщені на сторінці НАБУ – Кирило Шевченко (колишній голова державного “Укргазбанку”, колишній голова НБУ, який нині перебуває за кордоном), Денис Чернишов (колишній заступник Шевченка в “Укргазбанку”) та Олена Хмеленко (замдиректорка департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами “Укргазбанку”).