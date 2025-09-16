Колишнього голкіпера збірної України затримали при спробі незаконного перетину кордону

Ексворотаря «Динамо», «Шахтаря», «Чорноморця», «Металіста» та низки інших клубів Артура Рудька затримали під час спроби незаконного перетину державного кордону України.

Про це повідомляє sportarena.com.

За інформацією видання, інцидент стався, коли 33-річний ексфутболіст, який також виступав за молодіжну збірну України, намагався залишити країну.

Артур Рудько / Фото з відкритих джерел

Неофіційно відомо, що після затримання Рудько нині проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Останнім клубом у його кар’єрі був одеський «Чорноморець», який він залишив після завершення минулого сезону. Протягом кар’єри воротар також виступав за київське «Динамо», «Шахтар», харківський «Металіст», польський «Лех» та кіпрський «Пафос».

3 вересня Південне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про спробу незаконного перетину кордону на Одещині. Прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, у якому перебували четверо дорослих чоловіків та 4-річна дитина. У ДПСУ пояснили, що дитину взяли свідомо, аби не викликати підозр у прикордонників. Мати хлопчика знала про плани чоловіка й погодилася на цю поїздку.

У повідомленні прикордонники не називали імен затриманих. Водночас сайт Sportarena.com використав фото з цієї ж події, що дає підстави пов’язати інцидент з Артуром Рудьком.