Колишній поліцейський з Києва, який збив 15-річну дівчину під Харковом, отримав підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому правоохоронцю, який 2 серпня збив на смерть 15-річну дівчину на пішохідному переході у Харківській області. Про це йдеться у повідомленні ДБР у середу, 8 листопада.

За даними слідства, поліцейський їхав з Харківської області у напрямку Києва. Близько 19:20 у районі населеного пункту Пісочин 15-річна дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках.

Водій, не зменшуючи швидкість, збив її, дівчина померла на місці ДТП.

У ДБР додали, що на момент аварії водій був тверезим. Йому інкримінують порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Підозрюваному загрожує до восьми років тюрми.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу для експравоохоронця, підкреслили у бюро.

У серпні стало відомо, що загиблу 15-річну дівчину звали Альбіна Харченко — 2 серпня вона поверталася додому після занять з акторської майстерності.

За кермом автомобіля, за даними ЗМІ, був співробітник поліції Києва Ярослав Якименко. 17 серпня з’явилась інформація, що Національна поліція звільнила київського поліцейського після смертельного ДТП.