Кримінал

Колишній поліцейський з Києва, який збив 15-річну дівчину під Харковом, отримав підозру

8 Листопада 2023 17:09
читать на русском →
дтп

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому правоохоронцю, який 2 серпня збив на смерть 15-річну дівчину на пішохідному переході у Харківській області. Про це йдеться у повідомленні ДБР у середу, 8 листопада.

За даними слідства, поліцейський їхав з Харківської області у напрямку Києва. Близько 19:20 у районі населеного пункту Пісочин 15-річна дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках.

Водій, не зменшуючи швидкість, збив її, дівчина померла на місці ДТП.

У ДБР додали, що на момент аварії водій був тверезим. Йому інкримінують порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Підозрюваному загрожує до восьми років тюрми.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу для експравоохоронця, підкреслили у бюро.

У серпні стало відомо, що загиблу 15-річну дівчину звали Альбіна Харченко — 2 серпня вона поверталася додому після занять з акторської майстерності.

За кермом автомобіля, за даними ЗМІ, був співробітник поліції Києва Ярослав Якименко. 17 серпня з’явилась інформація, що Національна поліція звільнила київського поліцейського після смертельного ДТП.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Листопада 2023 19:16

Росіяни вдарили ракетою по іноземному судну біля порту на Одещині
8 Листопада 2023 20:05

Незважаючи на труднощі, Україна планує продовжувати боротьбу, – Зеленський
8 Листопада 2023 19:28

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень, – Генштаб
8 Листопада 2023 17:58

Рада скасувала заочну та вечірню форми навчання
8 Листопада 2023 16:38

Сальдо отримав 15 років тюрми за держзраду
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки