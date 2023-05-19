Колишній “динамівець” Владислав Ващук вступив в Нацгвардію

Колишній футболіст Владислав Ващук оголосив, що став солдатом Національної гвардії України у складі бригади наступу “Буревій”.

48-річний ексдинамовець, який на початку повномасштабного вторгнення два тижні провів у підвалі в Гостомелі, показався у формі і запевнив, що вірить у нашу перемогу.

“Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу”, – написав Владислав у Facebook.

“Я бачив “руський мир” на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу “Буревій”. Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!”, – заявив спортсмен.