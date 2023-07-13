Суспільство

Колишній депутат привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря на загальну суму 15 млн гривень

13 Липня 2023 15:08
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сбу, одеса

Колишній депутат привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря на Одещині. Чоловік затриманий правоохоронними органами.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Поліція затримала колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на загальну суму 15 млн грн. 

Оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області. 

“За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів. Ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії. Для підробки документів фігурант залучив місцевого інженера-землевпорядника”, – наголосили в СБУ.

Вже згодом злочинці передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

“Під час обшуків виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми. Наразі чотирьом учасникам “схеми” повідомлено про підозру за декількома статтями КК України. Організатор схеми – ексдепутат – перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади”, – додали в СБУ.


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