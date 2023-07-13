Колишній депутат привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря на загальну суму 15 млн гривень

Колишній депутат привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря на Одещині. Чоловік затриманий правоохоронними органами.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Поліція затримала колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на загальну суму 15 млн грн.

Оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.

“За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів. Ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії. Для підробки документів фігурант залучив місцевого інженера-землевпорядника”, – наголосили в СБУ.

Вже згодом злочинці передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

“Під час обшуків виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми. Наразі чотирьом учасникам “схеми” повідомлено про підозру за декількома статтями КК України. Організатор схеми – ексдепутат – перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади”, – додали в СБУ.