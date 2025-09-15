Колишні поліцейські підкинули наркотики і переказали гроші слідчій, щоб зламати її кар’єру

Двоє колишніх правоохоронців із Чугуївського району Харківщини відповідатимуть у суді за спробу дискредитувати колегу, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, експоліцейські заздалегідь спланували провокацію проти слідчої з Харкова, з якою мали конфлікт. Вони передали знайомому чоловіку наркотики та зателефонували на «102», заявивши, що він нібито шукає «закладку». На місце виклику прибула слідчо-оперативна група, до складу якої входила саме обрана ними поліцейська. Виконуючи службові обов’язки, вона вилучила наркотики, не знаючи, що стала частиною чужого плану.

Щоб створити видимість хабаря, обвинувачені переказали з банківської картки чоловіка 2000 грн на рахунок слідчої. Після цього вони знову зателефонували на «102», заявивши, що поліцейська вимагає гроші за «вирішення питання». Однак правоохорониця запідозрила підробку та повідомила про це керівництво, чим зірвала схему.

Нині обвинувачені перебувають під вартою, справу розглядатиме Новобаварський районний суд Харкова. Обох чоловіків уже звільнено з лав Нацполіції; вони також є фігурантами іншого провадження — за фактом збуту наркотиків у складі злочинної організації.

За інкримінованими статтями Кримінального кодексу експоліцейським загрожує покарання за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, збут наркотичних засобів та перевищення повноважень.