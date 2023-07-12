Політика

’’Коли ми будемо в НАТО, наші військові можуть забезпечувати безпеку у інших державах НАТО’’ – Зеленський про захист інших держав українськими військовими

12 Липня 2023 20:50
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зеленський, нато

Президент Володимир Зеленський допустив, що українські військові зможуть брати участь у захисті інших держав-членів НАТО, але тільки після членства України в Альянсі.

Про це президент заявив на пресконференції за підсумками Вільнюського саміту НАТО 12 липня.  

“Якраз партнери розуміють, що в нас потужна армія, і коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозуміло, з військовим досвідом – ось вони, впевнений я, можуть бути запрошені в межах чинного законодавства забезпечувати безпеку на територіях інших натівських держав”.

На запитання щодо можливого розміщення військ НАТО в Україні, про що спекулювали перед Вільнюським самітом, Зеленський відповів, що цьому не зацікавлені ані Альянс, ані Україна, поки вона не має членства.

“Я вважаю, що в цьому випадку наших збройних сил достатньо. Питання – в конкретній зброї натівського зразка”, – підсумував президент України.


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