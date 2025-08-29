Коли краще закуповувати м’ясо кролика оптом і чому

М’ясо кролика – затребуваний продукт, який користується попитом цілий рік. Кролятину закуповують ресторани і кафе, санаторії та лікувально-оздоровчі центри, м’ясопереробні підприємства і магазини роздрібної торгівлі. Щоб ефективно вести бізнес і уникнути зайвих витрат, потрібно правильно вибрати час для оптових закупівель.

Особливості кроликів – швидке розмноження і зростання. Кролик досягає повного розміру до 6-12 місяців життя залежно від породи. М’ясо тварини поставляється на ринок протягом усього року. При закупівлі оптової партії слід враховувати сезонні чинники, від яких залежать ціна на м’ясо кролика і доступний обсяг поставок.

Коли краще закуповувати кролятину

Під час організації закупівлі важливими є правильно обрані місце і час. Укладення договорів на поставку з фермерським господарством – пріоритетне рішення, яке виключає участь посередників у логістичному ланцюжку. Знайти надійних постачальників продукції можна на порталі agga.ua, де представлені десятки оголошень від фермерів. Динаміка цін у різні пори року:

Квітень-серпень. Зазвичай на цей період припадає пік розмноження, що призводить до значного збільшення поголів’я. Фермери продають продукцію за мінімальною ціною. За наявності морозильного обладнання весна і літо – найкращий період для оптових закупівель.

Вересень-листопад. У цей період відбувається стабілізація цін із тенденцією до повільного зростання. Восени варто поповнити запаси кролятини, щоб забезпечити потреби покупців до сезону зимових свят.

Грудень-лютий. Зазвичай взимку обсяги виробництва знижуються. Через холоди та складність догляду за молодняком кролівники не допускають спарювання. Одночасно підвищується попит на м’ясо кролика до новорічних і різдвяних свят, що супроводжується зростанням цін.

Навесні та влітку в сезон великої пропозиції асортимент кролятини розширюється. Закупівельники можуть купити цілі тушки, охолоджене м’ясо, субпродукти. У цей період підвищується можливість оптової закупівлі кролятини цінних порід – каліфорнійської, новозеландської, фландр.

Що потрібно враховувати

При здійсненні оптових угод слід враховувати наявність умов для збереження споживчих властивостей продукту. Кролятину, що швидко псується, заморожують або відразу переробляють, щоб запобігти псуванню. За наявності морозильних камер краще робити оптові закупівлі влітку, щоб продавати взимку з націнкою й отримувати більше прибутку. Щоб ефективно торгувати в період свят, краще закупити оптову партію заздалегідь – за 1-2 місяці, поки ціни досить низькі. Якщо робити закупівлі оптом у період масового забою, можна розраховувати на додаткову знижку.