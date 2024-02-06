Суспільство

Кобахідзе звинуватив Україну у намаганні “зробити Грузію об’єктом російської агресії”

6 Лютого 2024 21:23
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україна, грузія
Іраклій Кобахідзе / Фото з відкритих джерел

Кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував реакцію посольства України на твердження грузинських спецслужб про перехоплення вибухівки, яку нібито везли з України для терактів у Росії.

Про це повідомляє SOVA.news, передає УП.

Колишнього спікера грузинського парламенту не вдовольнили заклики посольства України “утримуватися від політизації цієї справи”.

Він вважає, що Київ не зробив би такої заяви, якби в нього був посол у Грузії.

“Коли хтось намагається зробити Грузію об’єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння. 

Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду, що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні”.

Кобахідзе сказав, що виявлені Службою держбезпеки Грузії “факти” є “ще одним підтвердження всього цього”.


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