КНДР знову запустила кулі зі сміттям у бік Південної Кореї

Північна Корея знову здійснила запуск повітряних куль у бік Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

У відомстві поінформували, що північнокорейські повітряні кулі, ймовірно, рухалися до північної частини провінції Кьонгі, яка оточує столицю Сеул. Водночас кількість запущених Пхеньяном повітряних об’єктів не називалася.

В JCS порадили населенню не торкатися повітряних куль, які впали, і повідомляти про них військовим або поліції.

Зазначається, що з кінця травня КНДР запустила понад 2000 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.