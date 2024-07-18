Суспільство

КНДР знову запустила кулі зі сміттям у бік Південної Кореї
18 Липня 2024 13:48
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кндр, корея
Ілюстративне фото / Yonhap

Північна Корея знову здійснила запуск повітряних куль у бік Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

У відомстві поінформували, що північнокорейські повітряні кулі, ймовірно, рухалися до північної частини провінції Кьонгі, яка оточує столицю Сеул. Водночас кількість запущених Пхеньяном повітряних об’єктів не називалася.

В JCS порадили населенню не торкатися повітряних куль, які впали, і повідомляти про них військовим або поліції.

Зазначається, що з кінця травня КНДР запустила понад 2000 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.


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