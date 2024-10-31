Політика

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
31 Жовтня 2024 08:26
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Північнокорейська балістична ракета Hwasongpho-11-Da-4.5 / Фото: ЗМІ КНДР

КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Військові Південної Кореї заявили, що ракету запустили о 7:10 ранку за місцевим часом із району Пхеньяну в бік Японського моря, повідомляє “Ренхап”.

Ракета впала в море за 87 хвилин, о 8:37 ранку, приблизно за 200 кілометрів на захід від Хоккайдо, пише Reuters із посиланням на дані влади Японії.

КНДР провела найтриваліші випробування балістичної ракети, заявила влада Південної Кореї. В уряді Японії повідомили, що ракета досягла висоти 7000 кілометрів, а дальність польоту склала 1000 кілометрів. У заяві ЦТАК сказано, що випробувальний запуск “оновив рекорд потужності стратегічної ракети”.


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