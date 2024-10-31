КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Військові Південної Кореї заявили, що ракету запустили о 7:10 ранку за місцевим часом із району Пхеньяну в бік Японського моря, повідомляє “Ренхап”.

Ракета впала в море за 87 хвилин, о 8:37 ранку, приблизно за 200 кілометрів на захід від Хоккайдо, пише Reuters із посиланням на дані влади Японії.

КНДР провела найтриваліші випробування балістичної ракети, заявила влада Південної Кореї. В уряді Японії повідомили, що ракета досягла висоти 7000 кілометрів, а дальність польоту склала 1000 кілометрів. У заяві ЦТАК сказано, що випробувальний запуск “оновив рекорд потужності стратегічної ракети”.