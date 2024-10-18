Політика

КНДР відправить 12 тисяч своїх військових для підтримки Росії в її війні проти України, – розвідка Південної Кореї
18 Жовтня 2024 13:38
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Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї вважає, що влада КНДР ухвалила рішення направити своїх військових для підтримки Росії в її війні проти України.

Про це повідомляє агентство «Ренхап» із посиланням на заяву спецслужби. 

За інформацією південнокорейської розвідки, Північна Корея відправить 12 тисяч військовослужбовців. Джерело NIS заявило, що мобілізація військ уже почалася. 

У зв’язку з цими повідомленнями президент Південної Кореї Юн Сок Льон провів позапланову нараду з безпеки з представниками розвідки та армії. У заяві за підсумками зустрічі, яку наводить Reuters, ідеться про те, що «ситуація, коли зближення Росії та Північної Кореї перейшло від поставок військових вантажів до фактичного відправлення військ, становить серйозну загрозу безпеці не тільки для нашої країни, а й для міжнародного співтовариства».


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