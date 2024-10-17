КНДР оголосила Південну Корею “ворожою державою”

Північна Корея офіційно оголосила Південну Корею “ворожою державою”.

Про це пише Yonhap із посиланням на державні ЗМІ Пхеньяну.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) згадало про це визначення, коли повідомляло про підрив КНДР доріг, що сполучають Південну Корею.

“Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає РК як ворожу державу, і через серйозні обставини безпеки наближається до непередбачуваної межі війни внаслідок серйозних політичних і військових провокацій ворожих сил”, – йдеться у повідомлення північнокорейського агентства.