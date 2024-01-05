КНДР обстріляла море біля кордону з Південною Кореєю

КНДР випустила понад 200 артилерійських снарядів у море в п’ятницю поблизу морського кордону з Південною Кореєю, в той час як жителям двох південнокорейських островів було наказано евакуюватися.

Про це пише Reuters

За даними південнокорейських військових, Північна Корея випустила в море поблизу морського кордону понад 200 артилерійських снарядів.

Міністерство оборони Південної Кореї не уточнило, чи був наказ жителям островів евакуюватися викликаний артилерійськими обстрілами з боку Північної Кореї, чи південнокорейськими навчаннями у відповідь.

Однак у текстовому повідомленні, надісланому жителям і підтвердженому посадовцем острова, йшлося про “військово-морські стрільби”, які південнокорейські війська проводитимуть з 06:00 за Гринвічем (08:00 за київським часом) у п’ятницю.

Чиновник на острові Йонпхендо, розташованого на південь від спірної Північної розмежувальної лінії, заявив, що евакуація була проведена на вимогу південнокорейських військових.

Обстріл з боку Північної Кореї не завдав шкоди ані цивільному населенню, ані військовим на Півдні, заявили південнокорейські військові на брифінгу для преси.

“Це акт провокації, який посилює напруженість і загрожує миру на Корейському півострові”, – заявив речник південнокорейського Об’єднаного комітету начальників штабів.

За словами чиновника, південнокорейські військові повідомили селянам, що стрілянина в морі була здійснена південнокорейськими військовими після “ситуації”, що склалася поблизу кордону. Але було незрозуміло, чи це були навчання, чи вони мали якусь іншу причину.

Жителям острова Пханнён, що лежить далеко на захід від Йонпхендо і також поблизу морського кордону, також було наказано евакуюватися, повідомив чиновник.

У 2010 році північнокорейська артилерія випустила десятки снарядів по острову Йонпхендо, в результаті чого загинули чотири людини. Північна Корея тоді заявила, що її спровокували на напад південнокорейські навчання з бойовою стрільбою, які скинули снаряди в її територіальні води.