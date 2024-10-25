КНДР найближчим часом направить до Росії другу групу військ, – Bloomberg

КНДР найближчим часом може відправити до Росії ще більше своїх солдатів. Про це пише Bloomberg, покликаючись на дані розвідки Південної Кореї.

Згідно з документами, перша група з 1500 військових вже проходить підготовку на Далекому Сході Росії в рамках запланованого розгортання близько 10 000 північнокорейських солдатів.

У документах також викладені подробиці про масштаби поставок зброї з Північної Кореї для підтримки Росії в її війні проти України.

Аналіз показав, що з серпня минулого року Пхеньян відправив близько 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм і 152 мм. Близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкові засоби Bulsae-4.

Зазначається, що потенційна реакція Альянсу буде обмежена, але може передбачати посилення підтримки України та розбудову партнерств в Індо-Тихоокеанському регіоні.