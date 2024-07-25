Клименко: Вважаємо, що підозрюваний у вбивстві Фаріон – лише виконавець

Міністр МВС Ігор Клименко розповів подробиці операції по затримці підозрюваного у вбивстві екс-нардепа Ірини Фаріон.

“Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю”, – заявив Клименко.

За його словами, оперативники перевірили “кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу”.

“Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди”, – написав Клименко у соцмережі.

Він також розповів дещо про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

“Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець”, – заявив міністр.

Клименко також пообіцяв більше інформації надати згодом.