Кримінал

Клименко: Вважаємо, що підозрюваний у вбивстві Фаріон – лише виконавець
25 Липня 2024 15:28
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клименко, фаріон
Затримання підозрюваного у вбивстві екс-нардепа Ірини Фаріон / Фото телеграм-канал @Klymenko_MVS

Міністр МВС Ігор Клименко розповів подробиці операції по затримці підозрюваного у вбивстві екс-нардепа Ірини Фаріон.

“Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю”, – заявив Клименко.

За його словами, оперативники перевірили “кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу”.

“Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди”, – написав Клименко у соцмережі.

Він також розповів дещо про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

“Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець”, – заявив міністр.

Клименко також пообіцяв більше інформації надати згодом.


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Затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон
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