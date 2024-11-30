Кіпр наступає Україні на п’яти в рейтингу УЄФА

Україна за тиждень у єврокубках очок не набрала. У 5-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар, ведучи в рахунку в два м’ячі до 86-ї хвилини, примудрився пропустити тричі та програв нідерландському ПСВ (0:3).

Динамо в 5-му турі Ліги Європи поступилося чеській команді Вікторії Пльзень (1:2), і це 5-тя поспіль поразка київської команди в єврокубковому турнірі.

У рейтингу 2025 Україна залишається на 21-й позиції (23.400), проте на п’ятки наступають вже три асоціації.

У Швеції (22.500) три клуби набрали за тиждень 0.500 і мають сумарно 6.750 за євроосінь (12-те місце в сезоні). Ельфсборг, Мальме (ЛЄ) та Юргорден (ЛК) стабільно набирають очки.

Угорщина також має 22.500 бали. У грі залишається лише Ференцварош у Лізі Європи (9 очок після 5 матчів).

Кіпр також знаходиться недалеко (22.475) із трьома командами у турнірах (Омонія, Пафос та АПОЕЛ у Лізі конференцій).

У 6-му турі Ліги чемпіонів Шахтар проведе у Гельзенкірхені умовно домашній матч проти Баварії (10 грудня), а Динамо у Лізі Європи гратиме на виїзді проти іспанського клубу Реал Сосьєдад (12 грудня). Загалом у ЛЧ та ЛЄ буде 8 турів (два останні – у січні).