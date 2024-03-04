“Кінцева мета Росії – знищення України”, – Лещенко

Нещодавні заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва укотре показали, що кінцевою метою країни-терористки залишається знищення України.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко на брифінгу.

«Заяви Медведєва ще раз підтверджують, що кінцева мета Росії – знищення України, знищення української державності», – заявив він.

Лещенко нагадав, що під час федерального марафону «Знання. Перші» Медведєв заявив, ніби території на обох берегах Дніпра є «невід’ємною частиною Росії», називав Україну «Малоросією» та «державою, яка не відбулася», а її громадян – «рабами Європи».

«Словниковий запас Медведєва нагадує словниковий запас людини, яка має низькі соціальні стандарти, а можливо, взагалі користується послугами копірайтера, який черпає своє натхнення від асоціальних елементів суспільства», – прокоментував радник керівника ОП.