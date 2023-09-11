Кім Чен Ин зустрінеться з Путіним у Владивостоці 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ймовірно вирушив до Росії на бронепоїзді напередодні очікуваних переговорів із президентом Володимиром Путіним у Владивостоці.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

У США припускають, що переговори Путіна і Кіма стосуватимуться постачання зброї для допомоги “військовій машині Кремля”.

За інформацією ЗМІ, особистий потяг Кім Чен Ина рухається з невеликою швидкістю до північно-східної прикордонної зони, і його поїздка до Владивостока займе близько 20 годин.

“Органи розвідки вважають, що потяг, який, імовірно, перевозить Кім Чен Ина, рухається до Владивостока”, — сказав офіційний представник південнокорейського уряду. Офіційні ЗМІ Північної Кореї не згадували про поїздку.

Зазначається, що КНДР та Росія мають залізничне сполучення на кордоні, і звідти приблизно 150 км до Владивостока. Ця поїздка стане першою поїздкою Кіма за межі Корейського півострова після того, як він востаннє зустрічався з Путіним чотири роки тому в цьому місті.

Очікується, що Кім Чен Ин зустрінеться з Путіним під час щорічного Східного економічного форуму, який розпочався 10 вересня та триватиме до 13 вересня.

Раніше російський лідер заявив, що прагне побудувати міцніші зв’язки з Північною Кореєю “на всіх фронтах”.

Протягом кількох місяців США звинувачували Північну Корею в постачанні боєприпасів для допомоги Путіну у війні в Україні, Москва та Пхеньян заперечували це. У Білому домі вважають, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю “активно просуваються”.

Найочевидніші предмети, які є у Пхеньяна і потрібні Москві, — це артилерійські снаряди та ракети, які Москва може використовувати в озброєнні радянських часів. КНДР має одні з найбільших у світі запасів снарядів, які потрібні Росії для війни проти України.

Можливо, Кім чекає натомість продовольчої допомоги, а також технологій, щоб допомогти своїй державі побудувати атомний підводний човен і розгорнути супутники-шпигуни. Будь-яка готівка також була б великою підмогою для мізерної економіки Північної Кореї, яка зараз, за ​​оцінками, менша, ніж коли Кім Чен Ин прийшов до влади десять років тому, і має мізерні валютні резерви.