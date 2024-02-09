Політика

Кім Чен Ин заявив, що “має законне право” знищити Південну Корею

9 Лютого 2024 09:25
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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / Фото Reuters

Під час візиту до Міністерства оборони з нагоди святкування річниці заснування армії Кім Чен Ин заявив, що він має законне право знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство KCNA

Кім заявив, що “маріонетки” Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.

Він наголосив, що “має законне право” знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави

Лідер КНДР наголосив, що, він вважає правильним, назвати Південну Корею “основним ворогом”, і, виходячи з цього, “її можна атакувати та знищити в будь-який час”.

Днем раніше KCNA повідомила, що парламент КНДР скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю. З початку року режим Кіма розгорнув кампанію тиску на Південну Корею за допомогою дій, які включали випробування крилатих ракет, погрозливі висловлювання на адресу Сеула та знесення пам’ятника в Пхеньяні, який символізував надії на об’єднання.

Уряд президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заявив, що вважає, що КНДР намагатиметься підвищити свій авторитет напередодні парламентських виборів у квітні. Консервативна партія Юна “Народна сила”, яка підтримує військову співпрацю зі США та жорстку позицію щодо Пхеньяна, намагається відібрати контроль над органом в опозиційної Демократичної партії, яка виступає за зближення з Північною Кореєю.


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