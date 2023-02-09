Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії наближається до 20 000

Число загиблих внаслідок землетрусу 6 лютого в Туреччині та Сирії магнітудою 7,8 з епіцентром поблизу Газіантепа і наступних афтершоків перевищило 19 300, повідомляє агентство AP. Це – більше, ніж після аварії на АЕС “Фукусіма-1” у 2011 році. Тоді, за приблизними оцінками, загинули та зникли безвісти близько 18,4 тис. осіб.

За словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, після удару стихії у Туреччині загинули 16 170 людей.

Сирійська волонтерська організація “Білі каски” повідомила у Twitter про 1 930 загиблих та понад 2 950 поранених у контрольованих повстанцями районах на північному заході Сирії. Урядові джерела говорять про 3 тисячі загиблих.

За даними офіційних осіб у Туреччині, обрушилися 6 500 будівель, наслідки удару стихії відчули на собі близько 13,5 млн осіб на просторому від Адани на південному заході до Діярбакир на південному сході країни. У Сирії є загиблі навіть у Хамі – за 250 км від епіцентру землетрусу.