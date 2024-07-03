Суспільство

Кількість жертв внаслідок удару по Дніпру зросла до 5
3 Липня 2024 14:13
дніпро, загиблі, обстріл
Наслідки удару / Telegram

Внаслідок удару по Дніпру кількість жертв зросла до 5.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook.

“Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина”.

За словами президента, на місці працюють підрозділи ДСНС.

“Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору”, − підсумував Зеленський.


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