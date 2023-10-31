Суспільство

Кількість жертв урагану “Отіс” у Мексиці зросла до 45

31 Жовтня 2023 15:37
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У Мексиці внаслідок урагану “Отіс” загинули 45 осіб, ще 47 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CBS News.

“Офіційні особи заявили, що кількість загиблих або зниклих безвісти внаслідок шторму значно зросла – до майже 100 осіб”, – йдеться у повідомленні.

У понеділок губернатор штату Герреро заявив, що щонайменше 45 людей загинули, а 47 вважаються зниклими безвісти.

Шістнадцять знайдених тіл було повернуто їхнім родинам, повідомили офіційні особи, додавши, що троє із загиблих є іноземними громадянами – з США, Канади та Великої Британії.

Представники уряду Мексики заявили у понеділок, що вода та паливо доставляються постраждалим унаслідок стихії та що вони працюють над відновленням постачання електроенергії.

“Їм не бракуватиме роботи, їжі, води та найнеобхіднішого”, — сказав президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у прес-релізі. “…І дуже скоро, дуже скоро ми збираємося відновити електропостачання”, – додав він.


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