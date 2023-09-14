Суспільство

Кількість загиблих внаслідок повені у Лівії може сягати 20 тисяч

14 Вересня 2023 07:55
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загиблі, повінь

Орієнтовна кількість смертей у лівійському місті Дерна після катастрофічної повені може сягнути 18-20 тисяч людей з огляду на кількість знищених районів.

Про це повідомив мер Дерни Абдулменам аль-Гаїті в ефірі Al Arabiya TV.

Речник міністерства внутрішніх справ Лівії Тарек аль-Харраз у середу повідомив, що наразі зафіксовано 3840 смертей, з них 3190 вже поховані. Серед них було щонайменше 400 іноземців, переважно з Судану та Єгипту.

Тим часом міністр цивільної авіації в адміністрації Хічем Абу Чкіуат, яка керує східною Лівією, повідомив агенції новин Reuters, що наразі було підраховано понад 5300 загиблих, і сказав, що ця кількість, ймовірно, значно зросте і може навіть подвоїтися.

Офіційні особи назвали число зниклих безвісти в 10 тисяч.


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