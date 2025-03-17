Суспільство

Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України
17 Березня 2025 10:14
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Олексій Месь
Олексій Месь

Президент Володимир Зеленський присвоїв українському пілотові Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України з орденом “Золота Зірка”.

Указ №165/2025 опубліковано на сайті Офіса президента.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” МЕСЮ Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)”, – йдеться в тексті.

26 серпня 2024 року стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним “Moonfish”.

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.


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