Ватикан опублікував перше фото Папи Римського після госпіталізації

Пресслужба Святого Престолу ввечері 16 березня поширила фотографію Папи Римського Франциска – його перший знімок після госпіталізації в лютому.

Знімок зроблено вранці 16 березня в римській лікарні імені Агостіно Джемеллі, де понтифік понад місяць перебуває на лікуванні. 88-річного Папу Римського знято в кріслі перед вівтарем у каплиці, розташованій на десятому поверсі лікарні поруч із його палатою. На фотографії, зробленій зі спини, Франциск, як повідомляється, знятий після молитви.

У повідомленні Ватикану наголошується, що стан здоров’я Папи Римського поліпшується, але йому, як і раніше, необхідний лікарняний догляд.