“Покайтеся або потрапите до пекла”: Папа Римський жорстко звернувся до торговців мігрантами

Папа Римський Лев XIV звернувся до торговців людьми та організаторів нелегального переправлення мігрантів до Європи із закликом покаятися, попередивши, що інакше їм доведеться відповісти перед Божим судом і зіткнутися з вічним покаранням. Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту на Канарські острови в Іспанії понтифік прямо звернувся до тих, хто наживається на відчаї людей, які намагаються дістатися Європи.

«Зупиніться. Покайтеся», — заявив Лев XIV.

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Папа наголосив, що за кожне втрачене життя та кожну ошукану родину винні нестимуть відповідальність перед Богом.

«Покайтеся, поки ще є час», — додав він, нагадавши про католицьке вчення, згідно з яким людина, яка чинить зло, має визнати свої гріхи та спокутувати провину, інакше після смерті її чекає пекло.

Заява пролунала під час зустрічі з благодійними організаціями, які допомагають мігрантам на Канарських островах — одному з головних маршрутів потрапляння до Європи для людей з Африки та Близького Сходу.

Лев XIV також заявив, що «сльози та кров» мігрантів, які стали жертвами експлуатації та загинули під час небезпечних подорожей, «волають до Бога».

За даними Reuters, у 2024 році Канарські острови прийняли понад 46 тисяч нелегальних мігрантів. Водночас неурядова організація Caminando Fronteras повідомляє, що у 2025 році понад 3 тисячі людей загинули, намагаючись дістатися архіпелагу через Атлантичний океан.

Під час свого тижневого візиту до Іспанії Папа неодноразово закликав світових лідерів гуманніше ставитися до мігрантів та біженців, які рятуються від воєн, переслідувань і бідності.