Кількість загиблих внаслідок обстрілу Лозової зросла до двох

Кількість загиблих внаслідок удару по залізничній інфраструктурі в Лозовій на Харківщині зросла до двох.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає “Думка”.

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За його словами, один чоловік загинув на місці події, а жінка померла у лікарні від отриманих травм. Крім того, дев’ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 5 серпня Лозова зазнала масштабного обстрілу, внаслідок якого були пошкоджені залізнична інфраструктура та житлові будинки.