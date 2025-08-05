        Кримінал

        Кількість загиблих внаслідок обстрілу Лозової зросла до двох

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 13:12
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        Наслідки масованої атаки російських дронів по Лозовій / Фото: ДСНС
        Наслідки масованої атаки російських дронів по Лозовій / Фото: ДСНС

        Кількість загиблих внаслідок удару по залізничній інфраструктурі в Лозовій на Харківщині зросла до двох.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає “Думка”.

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        За його словами, один чоловік загинув на місці події, а жінка померла у лікарні від отриманих травм. Крім того, дев’ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

        Нагадаємо, 5 серпня Лозова зазнала масштабного обстрілу, внаслідок якого були пошкоджені залізнична інфраструктура та житлові будинки.


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