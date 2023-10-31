Кримінал

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 25

31 Жовтня 2023 11:55
читать на русском →
ізраїль

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що внаслідок нападу бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС загинули 25 українців. Раніше було відомо про 21.

Дані ізраїльської сторони дипломат озвучив під час пресконференції у вівторок, 31 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Бродського, більшість загиблих українців мали подвійне громадянство.

«Вони мали і ізраїльське громадянство, і українське громадянство. Їхні сім’ї перебували в Ізраїлі. До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім’ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім’ї також живуть в Ізраїлі», — сказав посол.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Жовтня 2023 14:13

Зеленський провів Ставку: обговорили безпеку в Чорноморському регіоні
31 Жовтня 2023 14:22

В ООН визнали, що армія РФ відповідальна за ракетний удар по Грозі на Харківщині
31 Жовтня 2023 12:59

Українці почали менше довіряти телемарафону (опитування)
31 Жовтня 2023 12:19

СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній
31 Жовтня 2023 11:55

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 25
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки