Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 25

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що внаслідок нападу бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС загинули 25 українців. Раніше було відомо про 21.

Дані ізраїльської сторони дипломат озвучив під час пресконференції у вівторок, 31 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Бродського, більшість загиблих українців мали подвійне громадянство.

«Вони мали і ізраїльське громадянство, і українське громадянство. Їхні сім’ї перебували в Ізраїлі. До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім’ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім’ї також живуть в Ізраїлі», — сказав посол.