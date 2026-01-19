Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Іспанії зросла до 39

Кількість загиблих унаслідок зіткнення швидкісних поїздів на півдні Іспанії зросла щонайменше до 39 осіб. Ще десятки людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому стані.

Щонайменше 39 людей загинули і щонайменше 73 отримали поранення внаслідок сходження з рейок швидкісного поїзда в муніципалітеті Адамус у провінції Кордова. Про це повідомляє El Pais з посиланням на оновлені офіційні дані.

За інформацією видання, поїзд компанії Iryo, який прямував з Малаги до Мадрида та перевозив близько 300 пасажирів, зійшов із колії й зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався назустріч у напрямку Уельви та мав на борту 184 особи. Після зіткнення кілька вагонів другого поїзда зірвалися з колії та впали з насипу заввишки близько чотирьох метрів, що суттєво ускладнило доступ рятувальників до місця аварії.

За останніми даними, 24 постраждалих перебувають у важкому стані. Президент уряду автономної спільноти Андалусія Хуан Мануель Морено прибув на місце катастрофи та заявив, що більш точні дані щодо кількості загиблих і поранених будуть відомі згодом.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте назвав аварію «надзвичайно дивною» та зазначив, що вона сталася на прямій ділянці колії, яку було оновлено у травні. Він висловив упевненість, що розслідування дозволить встановити причини трагедії.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес через серйозність інциденту скасував усі заходи, заплановані на понеділок, зокрема й зустріч із лідером опозиції Альберто Нуньєсом Фейхоо.