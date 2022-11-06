Суспільство

Кількість втрат РФ наближається до 76 тис військових

6 Листопада 2022 11:50
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Сили оборони України за останню добу ліквідували приблизно 490 російських окупантів, всього від початку повномасштабного вторгнення РФ, яке почалося 24 лютого, втрати Росії в живій силі сягнули 75 930 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил, опублікованому у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 765 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 611 (+10) од,
  • артилерійських систем – 1 781 (+5) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 202 (+0) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 465 (+3) од,
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 155 (+0) од.

Дані уточнюються.   

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.


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