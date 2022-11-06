Кількість втрат РФ наближається до 76 тис військових

Сили оборони України за останню добу ліквідували приблизно 490 російських окупантів, всього від початку повномасштабного вторгнення РФ, яке почалося 24 лютого, втрати Росії в живій силі сягнули 75 930 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил, опублікованому у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 765 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 611 (+10) од,

артилерійських систем – 1 781 (+5) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засобів ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 465 (+3) од,

крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 155 (+0) од.

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.