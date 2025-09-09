Кількість боїв зросла до 195 за добу, більшість штурмів — на Покровському та Новопавлівському напрямках

Розпочалася 1294 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 8 по 9 вересня Сили оборони відбили 195 атак росіян. На Покровському напрямку відбулися 64 бої, на Новопавлівському — 51, на Лиманському напрямку окупанти атакували 14 разів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Приморське Запорізької області;

Миколаївка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіабомб та здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.