Кібератака не вплинула на реєстри та застосунки Міноборони, але є нюанс

Системи Міністерства оборони України функціонують без перебоїв, а Центр реагування на кіберінциденти забезпечує їхню безперервну роботу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Черногоренко зазначила, що всі електронні сервіси Міноборони, включно з поданням рапортів та оформленням військово-облікових документів, доступні для користувачів.

“Через значну кількість запитів очікування документів у системі Резерв+ може тривати трохи довше, ніж зазвичай”, – додала вона.

Єдине тимчасове обмеження стосується отримання нових відстрочок у Резерв+. Це пов’язано з відновлювальними роботами в державних реєстрах.

“Усі вже видані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються в Резерв+. Ми активно працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити цю послугу”, – підкреслила Черногоренко.

Заступниця міністра запевнила, що захист даних військовослужбовців та військовозобов’язаних залишається головним пріоритетом Міноборони. Відомство постійно вдосконалює системи безпеки реєстру Оберіг, а також застосунків Армія+ та Резерв+.

Раніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, що перебої в роботі Резерв+ могли бути викликані заходами з кіберзахисту, яких вжило Міноборони для посилення безпеки систем.

“Можливо, система тимчасово взяла карантин, щоб провести додаткову перевірку”, – зазначила вона на пресконференції в Києві.

На питання, як діяти військовозобов’язаним у разі неможливості згенерувати документи через технічні обмеження, Стефанішина відповіла, що це питання належить до компетенції Міністерства оборони.