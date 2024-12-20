Економіка

Фіцо погрожує Зеленському за припинення транзиту російського газу
20 Грудня 2024 15:46
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Євросоюз, газ, росія
Ілюстративне фото / УНІАН

З 1 січня 2025 року Україна припинить транспортування російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС). Про це під час “Години запитань до уряду” у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зранку 1 січня фізичний транзит російського газу буде перекрито, а можливість відновлення стане реальною лише за запитом Європейської комісії для транспортування газу, який не має російського походження.

Водночас, відповідно до зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, наша країна повинна забезпечувати транзит російської нафти до Європи на запит Єврокомісії.

Скриншот публікації прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Facebook

Позиція України викликала критику з боку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який висловив здивування заявою президента України Володимира Зеленського. Український лідер наголосив, що транзит російського газу неможливий без гарантій, що Кремль не отримає фінансової вигоди. 

Фіцо, своєю чергою, заявив, що Україна не має права завдавати шкоди економічним та національним інтересам окремої держави-члена ЄС. Він також припустив, що у разі припинення транзиту газу Словаччина розгляне можливі заходи проти Києва.


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