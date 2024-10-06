Спорт

Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах
6 Жовтня 2024 14:30
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авто, кіно
Кіану Рівз під час автоперегонів серії GR CupSeries на Indianapolis MotorSpeedway, 5 жовтня 2024 року, в Індіанаполісі / Фото AP Photo

Голлівудська зірка Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах на знаменитій трасі Indianapolis Motor Speedway.

Як передає The Associated Press, зірка «Матриці» на виході з 9-го повороту, провівши трохи більше половини 45-хвилинних перегонів, з’їхав на траву. Він повернувся на трасу і продовжив рух, сигналізуючи про те, що не постраждав.

У підсумку Рівз фінішував 25-м.

60-річний актор виступає в Індіанаполісі в Toyota GR Cup – гоночній серії Toyota і серії підтримки спортивних автомобілів Indy 8 Hour, яка пройде цими вихідними. У неділю на нього чекає друга гонка.

Рівз виступає за кермом автомобіля BRZRKR під номером 92, який рекламує його графічний роман «The Book of Elsewhere». Він виступає в одній команді з Коді Джонсом із групи, яка веде YouTube-канал Dude Perfect («Ідеальний чувак»).

У Рівза є досвід участі в перегонах – минулого року він брав участь у Toyota Grand Prix of Long Beach у заїзді знаменитостей. У 2009 році Рівз виграв це змагання.

У вівторок у Лос-Анджелесі він має відвідати ювілейний показ фільму «Швидкість», приурочений до 30-річчя його виходу на екрани, разом зі своєю колегою Сандрою Баллок.


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