Голлівудська зірка Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах на знаменитій трасі Indianapolis Motor Speedway.

Як передає The Associated Press, зірка «Матриці» на виході з 9-го повороту, провівши трохи більше половини 45-хвилинних перегонів, з’їхав на траву. Він повернувся на трасу і продовжив рух, сигналізуючи про те, що не постраждав.

У підсумку Рівз фінішував 25-м.

60-річний актор виступає в Індіанаполісі в Toyota GR Cup – гоночній серії Toyota і серії підтримки спортивних автомобілів Indy 8 Hour, яка пройде цими вихідними. У неділю на нього чекає друга гонка.

Рівз виступає за кермом автомобіля BRZRKR під номером 92, який рекламує його графічний роман «The Book of Elsewhere». Він виступає в одній команді з Коді Джонсом із групи, яка веде YouTube-канал Dude Perfect («Ідеальний чувак»).

