У Харкові вже відновили 200 житлових будинків, пошкоджених обстрілами. Ще 50 у процесі

Близько 5 200 будівель отримали пошкодження різного ступеня тяжкості внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова.

Як повідомив журналістам перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач, усі вони пройшли перший етап обстеження – технічний огляд балансоутримувачем та його інженерним складом. Згідно з результатами, 450 будинків мають значні ступені ушкодження та потребують детального обстеження.

Чиновник згадав, що одна з експертиз пошкодженого будинку вартувала 300 000 грн.

“У тому році у нас реанімовано близько 200 будинків, це капітальний, поточний ремонт. Цього року проводяться роботи більш ніж на 50 будинках. Далі робимо експертизи, робимо проєкти, будуть гратися тендера та будемо відновлювати”, — сказав Богач.