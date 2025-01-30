Техно

Хакери ГУР атакували інфраструктуру Газпрому
30 Січня 2025 19:06
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Ілюстративне фото / Pixabay
Ілюстративне фото / Pixabay

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній “Газпром” та “Газпромнафта”.

Атака була спрямована на онлайн-сервіси, які забезпечують діяльність російської армії, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у розвідці.

З 28 січня клієнти цих компаній не можуть користуватися особистими кабінетами, оплачувати пальне за допомогою карт, а також накопичувати чи списувати бонуси. 

Представники “Газпрому” пояснили проблему “тимчасовим технічним збоєм”, не уточнивши його причини.

“Сьогоднішні проблеми російських водіїв – це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!” – прокоментували кібератаку в розвідці.


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