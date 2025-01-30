У Словаччині затримали українця, який готував “державний переворот”

У Словаччині поліція затримала громадянина України через підозри у “загрозі державного перевороту” та планує його депортацію.

Про це повідомляє видання Dennik N із посиланням на голову поліції Яну Машкарову.

Затриманого наразі утримують в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де вирішується питання “адміністративного видворення”.

Опозиційний депутат Юрай Крупа з партії SaS скептично поставився до цієї справи.

Він заявив, що інформація про підготовку перевороту може бути сфабрикованою:

“Переворот передбачає існування організованої хунти, але одна людина не може здійснити подібний план”.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово відзначався скандальними заявами у бік українського політичного керівництва. Зокрема, через зупинку транзиту російського газу територією України з 1 січня 2025 року.