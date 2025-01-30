Кримінал

Росія почала бити по Україні “Шахедами” зі збільшеною бойовою частиною
30 Січня 2025 16:32
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Росія почала застосовувати дрони Shahed із посиленою бойовою частиною, спрямовані на збільшення жертв серед цивільних.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Росія зараз використовує безпілотники “Шахед” зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель) аби збільшити кількість жертв серед цивільних”, – написав Єрмак та опубликовал фото нової бойової частини.

Фото нової бойової частини 90 кг у порівннні з попередніми / Фото: t.me/ermaka2022

У ніч на 30 січня російські війська атакували Суми дронами Shahed. Один із них влучив у житловий будинок, зруйнувавши 9 квартир і 12 балконів. Унаслідок атаки загинули шість осіб.


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