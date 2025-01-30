Кримінал

Кількість загиблих у Сумах зросла до шести
30 Січня 2025 15:43
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Наслідки влучання "шахеда" по житловому будинку в Сумах / Фото: ДСНС
Наслідки влучання "шахеда" по житловому будинку в Сумах / Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Сум у ніч на 30 січня зросла до 6 людей, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“З-під завалів дістали тіла ще двох людей. Станом на 15:30 відомо, що загинуло 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина”, – йдеться у повідомленні.

Поранень зазнали 9 людей, серед яких є дитина.

У ніч на 30 січня російські війська атакували ударними дронами “шахед” Суми. Один з них поцілив у житлову багатоповерхівку.

Унаслідок атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. У будинку, де було влучання, відключили електро-, водо- та теплопостачання. Також в одному під’їзді немає газу.


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